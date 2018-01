"Farò un film sulle cene di Arcore", parla Ambra Battilana

Ambra Battilana (Fotogramma)

"Vorrei fare un film sulla vicenda Ruby, ora ho visto che Sorrentino ha avuto la mia stessa idea". Così Ambra Battilana Gutierrez, conferma fuori dall'aula del processo Ruby ter, che vede tra gli imputati Silvio Berlusconi, le indiscrezioni che la vorrebbero pronta a dar vita a un progetto cinematografico ispirato dalle ‘cene eleganti’ di Arcore.

"Probabilmente il lavoro artistico di Sorrentino può essere migliore del mio, ma io posso portare la mia esperienza personale. Voglio continuare a venire alle udienze anche se per me è difficile perché vengo da New York", dice annunciando che si costituirà parte civile nel processo.

Il suo avvocato Mauro Rufino evidenzia che Ambra "è l'unica ragazza al mondo che ha avuto il coraggio e la fierezza di denunciare due tycoon come Berlusconi e il produttore cinematografico Harvey Weinstein. Ha dovuto cambiare Stato e nome, ora vive a New York, ma ha tirato dritto e rappresenta un esempio per le donne".

Nei mesi scorsi Ambra Battilana Gutierrez è stata una delle tante donne che hanno accusato l'ex produttore di Hollywood di molestie sessuali. A sostegno delle sue dichiarazioni la modella ha anche diffuso una registrazione audio.