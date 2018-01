Tiberio Timperi condannato

(Fotogramma)

Il tribunale monocratico di Roma ha condannato il giornalista Tiberio Timperi al pagamento di una ammenda di 1.500 euro per diffamazione. A sporgere denuncia era stata l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga in seguito alle esternazioni del giornalista sulla sua condizione di padre separato: in alcune interviste aveva evidenziato gli ostacoli nel rapporto con il figlio dopo la separazione. La decisione è stata accolta "con soddisfazione" dal legale di Gazzaniga, l'avvocato Attilio Soriano.