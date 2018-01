Donna sotto la metro, il momento della spinta

**ATTENZIONE, IMMAGINI FORTI**

La polizia ha diffuso le immagini del tentato omicidio alla metro Eur Fermi di Roma dove una donna peruviana è stata spinta sotto la metro da un uomo ed è rimasta gravemente ferita.

Nei confronti del 47enne, fermato dalla polizia, è stata disposta la perizia psichiatrica. A chiedere l’accertamento era stato il pm titolare dell’inchiesta, Alberto Pioletti, che gli contesta il tentato omicidio. La perizia è stata affidata al professore Stefano Ferracuti che ha 45 giorni di tempo per svolgere l’esame. I risultati saranno resi noti in un’udienza fissata per il 21 marzo prossimo.

L’uomo, difeso dall’avvocato Maurizio Scuderi, ieri mattina, rispondendo dal carcere alle domande del gip, ha ammesso le sue responsabilità. Individuato poche ore dopo il gesto dagli uomini della squadra mobile e del commissariato Esposizione, resta detenuto nel centro clinico del carcere di Rebibbia.