Frontale sull'Aurelia: un morto

Una donna è morta e il marito è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale Aurelia a Madonna dell'Acqua, in provincia di Pisa. La moglie e il marito viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, all'altezza di una curva ha urtato un altro veicolo che procedeva in senso opposto. L'auto della coppia, una Ford Fiesta, proveniente da Pisa, è finita nella scarpata dopo l'impatto contro un albero a lato della carreggiata.

Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi ed è deceduta durante il trasporto in ospedale. Anche sull'altra auto, un Suv che arrivava dalla direzione di Viareggio, viaggiavano due persone che sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa per ferite più lievi. A causa dell'incidente, poco dopo si è verificato subito anche un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque mezzi ma senza feriti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale, della polizia e i vigili del fuoco.