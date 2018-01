Milano, ragazza investita da tram in prognosi riservata

(Fotogramma)

E' ancora in prognosi riservata la 19enne, investita ieri sera da un tram a Milano, ma già "domani potremo scioglierla". "L'abbiamo operata per alcune lesioni al basso ventre. E' stabile, non è in pericolo di vita" dicono all'Adnkronos dall'ospedale Niguarda. La giovane è rimasta incastrata sotto il '19' per circa un'ora in via Nino Bixio angolo piazza Adelaide vicino alla centralissima Porta Venezia. I soccorsi sono stati tempestivi, ma per tirarla fuori c'è voluto molto tempo. "Ha attraversato ieri sera lontano dalle strisce, mentre arrivavano due tram da direzioni opposte" ricostruiscono, parlando con l'Adnkronos, dall'Atm. "Erano circa le 20, non ha visto il mezzo. L'autista ha frenato, evitando il peggio, ma l'ha presa comunque".