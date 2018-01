Moda a prova di mamma, nel 2018 il trend è abiti eco-friendly e cosmetici green

Abiti ecologici, provenienti da filiere sostenibili e socialmente responsabili. Giocattoli di legno, possibilmente lavorati a mano. Camerette dai colori neutri e con decalcomanie alle pareti. Cosmetici ‘green’ e anti-inquinamento. Le famiglie si riscoprono sempre più eco-friendly e attente ai prodotti che consumano. E il 2018 sembra l’anno destinato a coronare questo trend all’insegna di una sola parola d’ordine: naturale (ed etico). In tutti i campi: dalla moda ai giocattoli. La previsione arriva dal portale www.facciolamamma.it, gestito dalla giornalista Cristina Stillitano e specializzato nei temi della famiglia.

“Nel suo rapporto di fine 2017 Pinterest segnala un aumento del 750% dei pin dedicati ai vestiti ecologici - spiega Stillitano - Insomma, il trend ‘nature’ nel 2018 è più vivo che mai, a partire dall’abbigliamento dei più piccoli, sempre più eco-friendly e molti laboratori si stanno già attrezzando, cercando di unire lavorazione artigianali a tecnologie intelligenti e privilegiando materiali biologici ed ecologici, come canapa, bambù, soia, cabryon e cotone, traspiranti e dai decori atossici”.

Ancora sul genere ‘ritorno alla natura’, "sono sempre più numerosi i genitori che scelgono per i loro figli giocattoli in legno al posto di quelli di plastica”, aggiunge Stillitano, che sottolinea come “su Pinterest i pin sui giocattoli in legno hanno segnato un rialzo del 173%” e "i giochi in legno stanno riscuotendo grande successo nelle principali competizioni internazionali del settore".

Quanto all’home decor "gli adesivi murali spopolano su Pinterest – con un’impennata del 219% – poiché rappresentano un modo semplice ed economico per rallegrare la cameretta senza tinteggiare le pareti ogni anno", sottolinea la mamma-blogger.

Non poteva mancare una postilla sulla bellezza. Nel 2018 – assicura – “tornano i tagli alla maschietta ma soprattutto la permanente. L’ultra-violet domina anche le sfumature degli ombretti mentre l’effetto ‘velluto’ continuerà a spopolare fra rossetti e fondotinta. La parola d’ordine, pure in questo campo, è non solo ‘green‘ ma anche ‘clean‘: prodotti naturali e realmente privi di sostanze dannose. Se possibile, anche anti-pollution, cioè in grado di proteggere dall’inquinamento”.