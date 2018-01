Violentava la figlia da mesi, arrestato 42enne

(FOTOGRAMMA)

Violentava la figlia di nemmeno 13 anni da luglio scorso. A far scattare le indagini nei confronti dell'uomo - L. M., 42 anni, arrestato due giorni fa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Gip di Nola - è stata una confidenza raccolta via web da un sovrintendente della polizia in servizio alla Questura di Milano.

Da testimonianze, pedinamenti e intercettazioni è emerso un grave, univoco e concordante quadro indiziario nei confronti del 42enne, accusato di aver commesso atti di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della figlia minore.