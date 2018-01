Arriva il gelo dalla Russia

(Foto Fotogramma)

Freddo siberiano in arrivo. Dopo un mese di gennaio un po' sotto tono, da febbraio si cambierà aria, in tutti i sensi. Tra il 5 e il 7 - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it- un vortice ciclonico stazionerà al CentroSud, e attendiamo nevicate copiose su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise; su queste due ultime regioni si prevedono fino a 100 cm di neve fresca. Poi dal giorno 8 si assisterà ad un vera e propria irruzione gelida con Bora violenta sull'Adriatico da Trieste fino a Venezia e Rimini e poi Ancona e successivamente un ulteriore calo termico con gelate diffuse al CentroNord fino in pianura, e poi anche al Sud.