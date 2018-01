Corpo a pezzi in valigia: è di Pamela

Pamela Mastropietro (Foto da Facebook)

Fatto a pezzi e nascosto in due trolley. Così è stato trovato sul ciglio di una strada nella zona industriale di Pollenza, in provincia di Macerata, il cadavere di Pamela Mastropietro, 18 anni. Il macabro ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri di Pollenza che sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un automobilista che ha notato le valigie abbandonate sulla strada.

Grazie a una prima ispezione del medico legale e alle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Macerata, si è potuto stabilire che il corpo è quello della 18enne. La ragazza, della cui scomparsa si era occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?', si era allontanata volontariamente nel pomeriggio del 29 gennaio scorso dalla comunità di recupero 'Pars' di Corridonia, dove era ospite.