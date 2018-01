"Pulcini tritati vivi", la video denuncia choc

Video inchiesta choc di Essere Animali. Un pugno nello stomaco. Un membro dell'organizzazione ha lavorato, da infiltratra, in una azienda italiana dove nascono i pulcini, quelli che diventeranno polli da carne. Ha filmato con una telecamera nascosta il primo giorno di vita dei pulcini. Quello che ne esce è uno 'scenario apocalittico'. "Gettati sopra rulli industriali e maneggiati brutalmente- spiegano gli attivisti - a migliaia muoiono o rimangono incastrati con le zampe nei macchinari, ma i ritmi di lavoro non consentono alle operaie di prestar loro la minima cura. I pulcini deboli e feriti sono tritati vivi in un maceratore". "Quelli invece considerati idonei, quindi pronti a finire sulle nostre tavole, saranno trasportati negli allevamenti. Da qui, circa 40 giorni dopo, partiranno di nuovo per andare al macello.