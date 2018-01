Roma, treno esce dai binari: caos a Termini

(Fotogramma)

Un asse di un treno vuoto in manovra (senza viaggiatori) è uscito dal binario durante il trasferimento verso il deposito. E' accaduto alla stazione Roma Termini dove il traffico ferroviario sta registrando dalle 10.30 modifiche e rallentamenti fino a 30 minuti sulle linee Roma - Civitavecchia e Roma - Cassino. Lo rende noto Rfi in un comunicato.

Le cause sono in corso di accertamento. Il collegamento Leonardo Express Roma Termini - Fiumicino Aeroporto è garantito con corse ogni 30 minuti. I treni infatti non possono arrivare e partire dai binari 19, 20, 21.