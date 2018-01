Treno deragliato, spuntano altri indagati

(Fotogramma)

Ci sono altri quattro indagati per il deragliamento del treno regionale che giovedì scorso, 25 gennaio, ha provocato - a circa un chilometro dalla stazione di Pioltello (Milano) - la morte di tre donne e il ferimento di 46 persone. Si tratta di Vincenzo Macello, Marco Albanesi, Andrea Guerini ed Ernesto Salvatore, tutti componenti dell'Unità manutenzione territoriale Rfi.

I nomi di oggi si aggiungono a quelli dei primi quattro iscritti nel registro degli indagati, che devono rispondere di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo. La decisione della procura di Milano è per consentire alle parti di poter partecipare agli accertamenti irripetibili al via venerdì 2 febbraio.

Lunedì scorso erano stati indagati Maurizio Gentile amministratore delegato Rfi, Cinzia Farisè ad di Trenord, Umberto Lebruto direttore della produzione Rfi e Alberto Minoia direttore operativo Trenord. Ieri nel mirino della Procura che indaga per capire la dinamica del deragliamento sono finite anche le due società (per la legge 231), ossia Rfi e Trenord, rispettivamente responsabile della gestione dell'infrastruttura e della manutenzione dei convogli. Sempre ieri uomini della Polizia ferroviaria hanno perquisito le sedi dei due gruppi per acquisire documentazione utile ai fini dell'inchiesta.

La causa più probabile, a cui stanno lavorando i consulenti nominati dalla Procura, è che il deragliamento sia stato provocato dalla rottura di un pezzo di binario, in coincidenza di una giuntura. Domani sono attese le autopsie delle tre vittime.

ACCERTAMENTI IRRIPETIBILI - Si tratta di "analisi tecniche sui binari" che si svolgeranno alla presenza dei consulenti della Procura e a cui parteciperanno gli indagati. Questi accertamenti saranno contestuali alle operazioni di trasferimento del convoglio rimasto coinvolto nell'incidente, che sarà spostato in un deposito ad hoc. Non è dato sapere quanto ci vorrà per spostare l'intero treno: quel che certo è che il terzo vagone, in cui hanno perso la vita le tre pendolari, verrà tagliato per semplificare le manovre di trasferimento, quindi ricomposto nel deposito in cui proseguiranno - in una seconda fase - gli accertamenti non irripetibili.

In questa prima fase gli inquirenti si stanno concentrando sulle responsabilità legate alla manutenzione dei binari, quindi sul ruolo di dirigenti e tecnici di Rfi. Solo quando verranno analizzate le carrozze, invece, la Procura potrebbe riscontrare possibili responsabilità in capo a tecnici di Trenord.