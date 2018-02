"Abbassa la voce", il marito la prende a bastonate

(Foto Fotogramma)

Ha chiesto al marito di abbassare la voce al telefono per consentire alla bambina di due anni di dormire ed è stata aggredita brutalmente dal marito che l’ha presa a calci e pugni per poi utilizzare un pezzo di legno della porta della camera da letto che aveva sfondato per bastonarla alla schiena per poi addentarle l’avambraccio. Tutto sotto gli occhi della bimba disperata in lacrime.

Un episodio di inaudita violenza che pare non essere stato il primo perché tra ottobre e novembre l’uomo ha mandato due volte in ospedale moglie: la prima quando la donna, dopo aver chiesto al marito di essere accompagnata dal medico per un forte mal di denti, è stata presa a schiaffi e pugni dall’uomo e l'altra appena un mese dopo, quando l'ha presa a cinghiate e gettandola giù per le scale solo perché non riusciva a mettersi in contatto con l’ex moglie. Per entrambi i gravi fatti di violenza domestica, compiuti sempre davanti alla bambina, alla donna erano stati diagnosticati 10 giorni di prognosi.

Con l’accusa di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia i carabinieri della stazione di Toano hanno arrestato l'uomo, un 34enne residente nell’Appennino, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. L’ultimo episodio, culminato con l’arresto dell’uomo, è avvenuto oggi poco dopo la mezzanotte quando i carabinieri di Toano, su richiesta del 112 allertato dalla sala operativa del 118 che stavano intervenendo con sanitari sul posto, si recavano presso una privata abitazione per una lite in famiglia.

Quando il 112, allertato dalla sala operativa del 118, si è recato sul posto, si è subito reso conto che non si trattava di una banale lite tra coniugi ma di un vero e proprio pestaggio operato senza scrupoli davanti a una bambina. Il 34enne, per sottrarsi alle proprie responsabilità di fronte ai carabinieri, ha chiesto di essere lui stesso trasportato in ospedale adducendo un pretestuoso mal di schiena.