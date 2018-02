17enne sfregia insegnante

Uno studente di 17 anni ha accoltellato un'insegnante nell'istituto superiore Ettore Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Il fatto è avvenuto intorno alle 12. L'insegnante ha riportato una ferita alla guancia sinistra, suturata all'ospedale di Maddaloni, ed è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Il ragazzo è in stato di fermo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il ragazzo, residente ad Acerra, ha aggredito la professoressa per futili motivi dovuti a presunte offese da parte della stessa durante l'orario di lezione.