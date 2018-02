"Offerte misere", parroco le getta

(Foto Fotogramma)

Offeso dei pochi spiccioli, sembrerebbe anche in centesimi, lasciati nel cestino delle offerte ed avrebbe gettato in strada le monete durante una cerimonia. E' quanto accaduto durante le esequie di una anziana a Modica, nel ragusano. Il prete avrebbe chiesto in precedenza ai fedeli una maggiore generosità per sostenere un progetto di solidarietà.

Il sacerdote adesso è nella bufera, criticato dai parrocchiani e ripreso dal suo vescovo, monsignor Antonio Staglianò che sottolineando l'errore ed il brutto gesto del parroco confermato di aver parlato sia col lui che "con i familiari della defunta che si sono ritenuti offesi dal gesto del prete".

Il vescovo ha però tenuto a precisare che il parroco non deve "passare come un prete attaccato al denaro perché non è vero" poiché alla base c'era il suo invito ad "essere generosi per i bambini di Betlemme. Lui parroco fortemente impegnato verso la carità".