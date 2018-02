Roma, militare si spara in stazione metro

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Un militare si è sparato nel bagno della metropolitana Barberini a Roma. U.D.A., 29 anni di Taranto, era caporal maggiore dei Bersaglieri ed era impiegato nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure' per la prevenzione della criminalità e del terrorismo ed era in servizio presso la stazione della linea A. Si trovava a Roma da dicembre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della VII sezione del nucleo investigativo e della compagnia Roma centro.

Il 29enne si è tolto la vita sparandosi un colpo con la pistola d'ordinanza, una Beretta calibro 92. Di stanza a Cosenza, il militare lascia una moglie e un bambino di tre anni. Sono ancora in via di accertamento le cause che lo hanno indotto a togliersi la vita.