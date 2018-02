"L'ho saputo dai giornali", lo strazio della mamma di Pamela

Federica Sciarelli a 'Chi l'ha visto?'

Del ritrovamento in due valigie del cadavere della figlia, la madre di Pamela Mastropietro l'ha appreso dalla stampa. Sconvolta, la donna ha affidato le sue parole a Federica Sciarelli durante la trasmissione 'Chi l'ha visto?'.

La madre di Pamela si era già rivolta al programma di Rai 3 qualche giorno fa, quando la figlia si era allontanata dalla comunità di Macerata e di lei si erano perse le tracce.

"Come è possibile che io sappia dai giornali e dalla rete che mia figlia è stata trovata in una valigia - ha detto la donna - se gli inquirenti mi hanno convocato domani per l'eventuale riconoscimento?".

La donna ha poi raccontato che l'ultima volta che ha visto sua figlia risale a qualche giorno fa. Nella comunità, ha aggiunto la nonna, le regole erano ferree: i familiari potevano sentire Pamela solo ogni 15 giorni. E dall'ultima visita non avevano avuto più contatti con lei.