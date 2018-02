Torino, investe pedone e scappa: è caccia a pirata

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' deceduta poco dopo il ricovero in ospedale a seguito delle gravi lesioni riportate la donna di 68 anni investita oggi in tarda mattinata in corso Moncalieri a Torino da un'auto pirata. Nell'urto la vittima sarebbe stata trascinata per alcune centinaia di metri. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e gli agenti della Polizia municipale che per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto stanno visionando le telecamere di zona per identificare il o i conducenti della vettura coinvolte nell'incidente.