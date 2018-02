Asteroide in arrivo, "potenzialmente pericoloso"

(foto ESA)

Il suo nome in codice è 2002 AJ129, è un asteroide del diametro tra 500 e 1.200 metri e sta per compiere un rendez vous con la Terra. La notte di domenica 4 febbraio, alle 22,30 ora italiana, l'asteroide 'sfiorerà' ad una velocità di 34 chilometri al secondo il nostro pianeta, ad una distanza ravvicinata di 'appena' 4,2 milioni di chilometri, circa 11 volte la distanza della Luna, tanto da essere stato classificato come 'asteroide potenzialmente pericoloso'.

L'asteroide 2002 AJ129 "è stato scoperto il 15 gennaio 2002 dagli astronomi del programma Neat ed appartiene alla categoria dei cosiddetti asteroidi 'Near-Earth', letteralmente 'vicini alla Terra', capaci di avvicinarsi sensibilmente al nostro pianeta" spiega il Virtual Telescope Project, il progetto del Bellatrix Astronomical Observatory che gestisce un set di telescopi robotici accessibili da remoto.

"L’asteroide potenzialmente pericoloso 2002 AJ129 non pone la benché minima minaccia di collisione con la Terra" assicura subito Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. "Al momento della minima distanza, sarà a ben 4.2 milioni di chilometri da noi, dunque -sottolinea- più di 10 volte più lontano della Luna".

Si tratta tuttavia di una distanza che rende il passaggio degno di nota. "Per via delle generose dimensioni stimate di 2002 AJ129" prosegue Masi. "A ridosso del rendez-vous con la Terra, l’asteroide potrà essere osservato con telescopi amatoriali, purché abbiano in diametro di almeno 150-200 mm e si sappia dove cercarlo".

La sera del 4 febbraio, l’asteroide si leverà sull’orizzonte italiano poco prima delle ore 23, appena dopo il raggiungimento della minima distanza dal nostro pianeta. La 'roccia spaziale' risulterà meglio visibile nelle prime ore di lunedì 5, quando sarà quasi al massimo della propria luminosità apparente, che verrà raggiunta nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, un momento "ideale per rintracciarlo" secondo gli esperti del Virtual Telescope Project. 2002 AJ129 sarà poi visibile per diverse notti, indebolendosi lentamente.

Nella notte del passaggio ravvicinato, l’asteroide transiterà tra le stelle delle costellazioni del Corvo e di quella zodiacale della Vergine, risentendo dell’interferenza del bagliore della Luna, che si troverà ad una quindicina di gradi di distanza, con una fase del 75%. Il Virtual Telescope Project, in collaborazione con il Tenagra Observatories in Arizona, sta organizzando due dirette streaming, per seguire in tempo reale il passaggio dell’asteroide potenzialmente pericoloso 2002 AJ129 sia dall’Italia che dall’Arizona. Gli appuntamenti sono il 4 febbraio alle 12:00 con una diretta streaming dall’Arizona, sempre domenica alle 23:45 con una diretta streaming dall’Italia.