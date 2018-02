Trovati grossi coltelli a casa del nigeriano

Pamela Mastropietro (Foto da Facebook)

Coltelli di grosse dimensioni sono stati sequestrati dai carabinieri del Ris nell'appartamento di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano in stato di fermo per omicidio e occultamento di cadavere in relazione alla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne che si era allontanata da una comunità di recupero e che è stata poi fatta a pezzi e ritrovata cadavere in due trolley a Pollenza.

Tra le ipotesi di reato a carico del 29enne nigeriano c'è anche l'accusa di vilipendio di cadavere. Il Pm ha richiesto la convalida del fermo e ora si attende che il Gip fissi la data dell'udienza. Il 29enne ieri ha negato ogni addebito.

Intanto si aspettano anche i risultati degli esami effettuati fino alla tarda serata di ieri, anche grazie alla collaborazione con il Ris di Roma, nell'abitazione di Oseghale dove oggi non sarebbero previsti altri sopralluoghi da parte dei carabinieri. Si continua ad indagare per ricostruire esattamente le ultime ore di vita di Pamela e restano ancora da accertare le cause esatte della morte, se sia stata uccisa o se sia morta per overdose prima di essere fatta a pezzi.