Giallo a Roma, trovato cadavere allo stadio Flaminio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il cadavere di un uomo è stato trovato allo stadio Flaminio, a Roma. Ad intervenire questa mattina per un sopralluogo sono stati gli agenti della polizia locale del nucleo assistenza emarginati del II Gruppo. Nei pressi dello stadio è stato trovato il corpo dell'uomo, che apparentemente sembrerebbe uno straniero di una cinquantina di anni.

Sul corpo non ci sarebbero evidenti segni di violenza, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte della morte. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica e vengono controllati alcuni senzatetto presenti nella zona. Non è escluso che la stessa vittima fosse un clochard.