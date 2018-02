Milano, droga tra gli alberi del Sempione: 6 denunciati

Droga nascosta tra gli alberi del parco Sempione a Milano. E' la scoperta degli ultimi controlli svolti dai carabinieri della Compagnia Milano-Duomo. L'ispezione nell'area verde, con l'ausilio delle unità cinofile, ha consentito di trovare e sequestrare tre sacchetti contenenti complessivamente 85 grammi di marijuana, nascosti fra i rami di un albero vicino a piazza del Cannone.

Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 50 persone, in particolare sono state denunciate sei persone: un 25enne originario del Gambia trovato con 11 grammi di marijuana, un connazionale 33enne per inosservanza del divieto di dimora a Milano e altri tre cittadini del Gambia (19, 21 e 31 anni) per violazione della normativa sull’immigrazione.

Un 44enne senegalese è stato denunciato per commercio di borse da donna con marchi contraffatti. Una 15enne, trovata in possesso di 5 grammi tra hashish e marijuana, è stata segnalata quale assuntore.