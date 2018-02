Roma, uomo trovato morto in depuratore fuori servizio

Il corpo di un uomo privo di vita è stato rinvenuto oggi intorno alle 17.15 circa da squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma all'interno di un cassone di decantazione di un depuratore fuori servizio in via Andersen, angolo via del Quartaccio. I vigili del fuoco, dopo il ritrovamento del corpo, hanno iniziato le operazioni di recupero della salma. Sul posto i sommozzatori e la polizia scientifica. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un uomo di 77 anni scomparso il 7 gennaio.