"Attacco razzista" la notizia su tutti i siti del mondo

La notizia di Macerata è stata ripresa da tutti i principali siti del mondo a partire dalla Bbc che apre la pagina delle news con il titolo: "Stranieri colpiti in attacco da un'auto", sottolineando che si ritiene che si sia trattato di "un attacco razzista". Anche l'altro più importante sito britannico, The Guardian, mette in rilievo sulla pagina d'apertura la notizia dell'uomo, Luca Traini, che "ha aperto il fuoco contro migranti africani".

"Paura a Macerata", sottolinea sul suo sito la tedesca Faz riportando la notizia dell'attacco, come fa il sito di un altro quotidiano tedesco, la Bild, che pubblica una foto di uno dei feriti soccorsi con il titolo "spara da un'auto in corsa contro gli stranieri". In Spagna El Pais ed El Mundo riportano in prima pagina la notizia. "Un uomo spara dall'auto contro sei migranti, arrestato", titola quest'ultimo sulla foto di Traini.

Molti siti americani riportano la notizia del "drive-by shooting", come si dice negli Stati Uniti quando qualcuno spara da un'auto in corsa. "Drive-by shooting in Italia, la polizia chiede ai cittadini di rimanere in casa", ha titolato per esempio il sito della Fox. "Uomo armato spara contro gli stranieri", si legge sul sito di Time. "Molti migranti rimasti feriti in una sparatoria in Italia centrale", riporta ancora il quotidiano del Texas Houston Chronicle.