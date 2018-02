Cartiera in fiamme a Pomezia

Paura ieri sera a Pomezia, dove intorno alle 21 un incendio è scoppiato in un capannone sulla via Pontina Vecchia, non distante dalla EcoX, il deposito di stoccaggio di rifiuti speciali distrutto in un rogo nel maggio scorso. Si tratta di una fabbrica che tratta imballaggi di carta, materiale facilmente infiammabile.

Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con decine di mezzi. Odore di plastica bruciata e una coltre di fumo intenso hanno avvolto tutta la zona interessata.

Il presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto Ezio Bonanni, in una nota, ha dichiarato: "Pomezia. La nuova terra dei fuochi. Necessaria maggiore attenzione e prevenzione. Mi riferisco anche al rischio amianto. In qualità di presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto - ha aggiunto - continueremo ad impegnarci per le bonifiche e la messa in sicurezza di tutti i siti".