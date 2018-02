Roma, gambizzato un 40enne

(Fotogramma)

Era a bordo della sua auto quando è stato affiancato da uno scooter da dove in due hanno sparato con una pistola raggiungendolo alle gambe. E' accaduto a un quarantenne romano, questa mattina presto sulla via Ostiense, verso l'incrocio con la Cristoforo Colombo.

Dopo che l'uomo è stato ferito, gli aggressori sono fuggiti. La vittima è un italiano incensurato. E' stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita. Indaga la polizia.