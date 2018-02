Luca Traini era candidato con la Lega

'Il più innovativo progetto politico per chi non si rassegna - La squadra per una nuova realtà'. Era questo lo slogan della locandina della Lega Nord per le comunali di Corridonia (Macerata) nel 2017. Tra i candidati c'era anche Luca Traini, il 28enne fermato dopo aver sparato dalla sua macchina ferendo sei immigrati.

Testa rasata e pizzetto, l'uomo non aveva ottenuto neanche una preferenza.