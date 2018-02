Napoli, coltelli e droga: denuncia per 5 minori

(Fotogramma)

Sei giovani, cinque dei quali minorenni, sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giorgio, a Napoli, per concorso in detenzione di arma e di droga. Nella serata di ieri gli agenti hanno individuato un gruppo di giovani in piazza Trieste e Trento a San Giorgio a Cremano, i quali, appena accortisi della presenza della polizia si sono disfatti di un pugnale e di un pezzetto di sostanza scura tentando di fuggire.

I poliziotti sono riusciti a fermarli e a recuperare sia il pugnale, con una lama di 9 cm, sia la sostanza scura che è risultata essere hashish per un peso di 2,50 grammi.