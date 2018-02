Valanga a Campo Felice, morti due sciatori

(Foto dal profilo Facebook del Soccorso Alpino)

Sono morti i due sciatori travolti questa mattina da una valanga a Campo Felice, in Abruzzo. Mentre è salva e in buoni condizioni di salute una terza persona che era con loro e che è riuscita a dare l'allarme. Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino i due sono stati travolti, sbattuti contro gli alberi e quindi sepolti dalla neve. Ancora non si conosce l'identità delle due vittime. La terza persona sopravvissuta è stata trasportata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. I tre sono stati travolti mentre si trovavano su un fuoripista denominato Anfiteatro.