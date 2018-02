La boss di Facebook: "Ho il cancro"

Nicola Mendelsohn (FOTOGRAMMA)

"Ci sono cose che non puoi controllare". Con queste parole la super manager Nicola Mendelsohn, vice presidente di Facebook Europa, Medio Oriente e Africa, rivela con un post sul social network (nel quale pubblica il link alla sua testimonianza sul 'Sunday Times') di avere un cancro incurabile, "un linfoma follicolare, tumore a sviluppo lento dei globuli bianchi che non è raro e non ha cura", diagnosticato - spiega - poco più di un anno fa.

"E' una malattia piuttosto sconosciuta ed è per questo che ho deciso di sensibilizzare raccontando la mia storia" nella speranza che la ricerca si muova verso una maggiore comprensione della patologia.

Mendelsohn, 46 anni e 4 figli tra i 13 e i 20 anni, nel post pubblicato si dice "incredibilmente fortunata" poiché al momento è "per lo più libera dai sintomi".

La manager, secondo quanto riporta la stampa britannica, ha spiegato di aver scelto l'approccio 'watch and wait' (guardo e aspetto) piuttosto che cominciare subito la chemioterapia, perché non ci sono cambiamenti nell'aspettativa di vita in base a quando parte il trattamento.

Attualmente, quindi, si sottopone a esami regolari. E, se il tumore dovesse crescere, inizierà chemio e radio. "La mia decisione sarebbe potuta essere diversa se ci fosse una cura per il linfoma follicolare, ma attualmente non c'è". Mendelsohn ha scelto di raccontare la sua malattia il 4 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.