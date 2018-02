"Cercasi commessa single", l'annuncio choc

Deve avere massimo 30 anni e non essere sposata né convivente. E' il profilo richiesto per un lavoro da commessa in un annuncio postato in rete da un'azienda che ha un negozio in un centro commerciale di Ragusa. A trovare l'annuncio choc è stato Ragusanews.

Il post dell'offerta di lavoro non lascia spazio a domande sulle ragioni delle caratteristiche richieste per quel posto, si chiude infatti, come si legge sul sito di informazione, con un perentorio invito: "Astenersi perditempo o domande superflue".