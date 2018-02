Rapina col mitra, arrestato figlio capo procuratore Brescia

(Foto Fotogramma)

Insieme ad altri due, sarebbe entrato in un supermercato impugnando una mitraglietta durante una rapina. Gianmarco Buonanno, figlio del procuratore capo di Brescia, è stato arrestato per rapina a mano armata.

La rapina, avvenuta in un supermarket di Zogno, in provincia di Bergamo, è avvenuta alla fine di gennaio. Il 32enne sarebbe stato riconosciuto attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che avevano 'letto' la targa - intestata al padre - con cui aveva raggiunto il punto vendita. Insieme ai complici aveva portato via 10mila euro dalle casse.

I carabinieri hanno arrestato Buonanno lo scorso sabato notte in casa sua.