Roma, scontro auto-bus: morta 32enne

(Fotogramma)

Incidente mortale, la notte scorsa, in via Ostiense all'incrocio con via Pavullo nel frignano nella zona di Casal Bernocchi, a Roma. Nello scontro tra una Ford Fiesta e un bus della Roma tpl, che stava rientrando al deposito, è morta una donna di 32 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La strada è stata chiusa tra via di ponte ladrone e via di Malafede per consentire i rilievi.