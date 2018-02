Roma, scooter si schianta: muore 71enne

(Fotogramma)

Il conducente di uno scooter, un uomo di 71 anni, è morto in un incidente avvenuto stamattina in piazza Conca d'Oro a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il 71enne avrebbe perso il controllo dello scooter per motivi in corso di accertamento. E' morto sul colpo, mentre la figlia, una donna di 35 anni, che viaggiava con lui, è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Umberto I.