Scappa da ospedale con sedia a rotelle e rapina negozio

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Scappa dall'ospedale con una sedia a rotelle e cerca di prelevare dolciumi senza pagare in un negozio. Per questo un nigeriano di 32 anni, arrestato dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco (Napoli), dovrà rispondere dei reati di furto aggravato presso la struttura ospedaliera e rapina ai danni di un esercizio commerciale.

L’uomo, nella notte, soccorso in strada da personale del 118, era stato condotto all’ospedale Maresca per gli accertamenti. Stamattina, dopo essersi ripreso dal malore, si è allontanato dalla struttura portandosi via una sedia a rotelle custodita nel pronto soccorso.

Immediata la denuncia alla Polizia che subito si è messa sulle tracce dell’uomo. I poliziotti, avendo notato una sedia a rotelle nei pressi di un negozio di dolciumi, sono entrati nell’esercizio commerciale sorprendendo il 32enne mentre strattonava il titolare del negozio.

Il nigeriano, dopo aver prelevato vari dolciumi, molti dei quali anche ingeriti, infilava nelle tasche quante più confezioni possibili. Da qui l'accesa discussione con il proprietario del negozio che pretendeva di essere pagato: il 32enne, pur di fuggire, non esitava ad aggredirlo. Gli agenti, dopo aver colto in flagrante l'uomo, lo hanno arrestato e portato in Questura dove è in attesa di essere giudicato per direttissima.