"Amavo Luca", parla l'ex fidanzata di Traini

"Non è stato mai violento e siamo stati insieme quasi otto anni". Così l'ex fidanzata di Luca Traini parla, in un'intervista a 'Il Resto del Carlino', del 28enne fermato per il raid xenofobo di sabato scorso a Macerata. I due si sono conosciuti a scuola e il loro rapporto è finito tre anni e mezzo fa, perché, spiega oggi lei, "non c’era più l’amore". "Da allora - aggiunge - non ci siamo più visti".

Luca "era una persona normalissima - continua -, con me non aveva comportamenti strani o particolari. Aveva una cultura storica immensa, questo sì, era la sua passione. Ma nel periodo in cui siamo stati fidanzati - sottolinea - non è stato mai violento".

Riguardo a quanto accaduto, la giovane dice: "Non so che cosa sia successo dopo che ci siamo lasciati, ma il Luca che conoscevo non avrebbe mai fatto una cosa simile. Tutti i problemi di Luca credo debbano ricondursi alla sua situazione familiare. Parte tutto da lì. Sono stati quei problemi - conclude - a scatenare il resto".