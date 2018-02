'Processi truccati', in manette ex pm e avvocati

(Foto Fotogramma)

Corruzione in atti giudiziari, reati contro la pubblica amministrazione, associazione a delinquere e falso. Sono le accuse nei confronti di 15 persone arrestate durante un'operazione congiunta tra la Procura di Roma e Messina. Tra i fermati ci sono Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa, l'avvocato Piero Amara e gli imprenditori Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti, quest'ultimo già coinvolto nel caso Consip.

Longo, di recente trasferito dalla Procura di Siracusa a Napoli, avrebbe messo a disposizione la sua funzione "in cambio di denaro". Il tutto "per aiutare i clienti" dell'avvocato siracusano Amara e l'imprenditore Calafiore. "Longo usava le prerogative a lui attribuite dall'ordinamento per curare interessi particolaristici e personali di terzi soggetti dietro remunerazione. Tali condotte vengono riscontrate a partire dal 2013 e perdurano sino ai primi mesi del 2017", dicono i magistrati che hanno ottenuto l'arresto di Longo.

In particolare, il magistrato Longo, sempre secondo l'accusa, avrebbe ottenuto la somma di 80mila euro in contanti, oltre ad alcune vacanze che sarebbero state offerte e a lui e alla sua famiglia. Il pm avrebbe creato un meccanismo di indagini cosiddette 'specchio'. In questo modo poteva venire a conoscenza di fascicoli altrimenti inaccessibili. In questo modo, per l'accusa, avrebbe "inquinato alcune indagini". Come quella coordinata dalla Procura di Milano che vedeva coinvolto l'amministratore delegato di Eni Claudio De Scalzi, rinviato a giudizio di recente.

Piero Amara, 48 anni, noto avvocato con clientela internazionale, secondo l'accusa avrebbe fatto presentare presso la Procura aretusea un uomo, Alessandro Ferrara, che denunciò ai magistrati di essere stato vittima di un tentativo di sequestro a Siracusa da parte di tre persone che gli avrebbero chiesto notizie su un presunto complotto internazionale contro Descalzi. A coordinare l'inchiesta aperta era stato proprio Longo. Secondo gli investigatori, l'avvocato Amara sarebbe stato a capo di un vero e proprio comitato di affari.