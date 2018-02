Adhoc lancia Oriente Food Express

Il cibo etnico piace sempre di più. Se fino a qualche anno fa, “mangiare etnico” significava spostarsi di molto e recarsi in ristoranti specializzati, adesso i piatti e gli alimenti esotici diventano sempre più una proposta trasversale dei professionisti HORECA tanto che sempre più italiani si aspettano di trovare, ad esempio, in un classico aperitivo del buon sushi o del wasabi.

Adhoc, il Cash & Carry presente in Campania dal 2004, lancia l’iniziativa “Oriente Food Express – il Sushi & Curry su misura per te”. Un’area dedicata, presente in tutti i 6 cash&carry, in grado di offrire ai clienti tutte le specialità della cucina asiatica, realizzate con ingredienti provenienti dai luoghi di origine e con tecniche gastronomiche qualificate. L’iniziativa è frutto di un accordo in esclusiva in Campania tra Adhoc e Heuschen & Schrouff Oriental Food, il fornitore leader in Europa occidentale.

“Grazie a questo importante accordo, i Cash&Carry Adhoc avranno l’esclusiva della vendita di prodotti etnici di livello superiore – dichiara Angelo Merola, responsabile marketing di Multicedi – Heuschen & Schrouff importa dall’Asia e in parte produce circa 45 famosi marchi che distribuisce tra i paesi dell’Unione. Una gamma di prodotti costantemente controllata, aggiornata secondo le richieste della clientela e sempre in linea con i criteri di alta qualità ed eccellenza”.

Heuschen & Schrouff distribuisce in 35 paesi nel mondo, prodotti provenienti soprattutto da Thailandia, Singapore, Malesia, Filippine, India, Cina, Vietnam e Corea. Una recente novità riguarda la produzione e distribuzione di prodotti della cucina araba, turca, caraibica, africana e polacca.

Nelle aree “Oriente Food express” di Adhoc, dove a farla da padrone è la cucina del sud-est asiatico, c’è solo l’imbarazzo della scelta: la salsa di soia giapponese, ritenuta tra le più pregiate perché utilizza il grano come ingrediente principale, i noodles, tipo di pasta molto antico divenuta cibo-gourmet nei locali etnici di tutto il mondo e, ancora, i vermicelli di Longkou, di aspetto simile ai “nostri” vermicelli, ma fatti di amido secco mescolato con fagiolini verdi e piselli, che conferiscono al prodotto un aspetto filiforme e translucido.

Non può mancare il Sushi, piatto tipico della cucina giapponese a base di riso e pesce crudo, alghe, vegetali o uova, le miscele per tempura, una pastella per fritti tipica della cucina asiatica e famosa per la sua leggerezza, la salsa di pesce, l’olio di riso e il latte di cocco, ingrediente molto usato nella cucina del sud-est asiatico per i suoi effetti benefici sul cuore e sui livelli di colesterolo.

“Ormai sono sempre più diffuse abitudini alimentari alternative, con una domanda crescente di acquisto di prodotti culinari extra-nazionali – spiega Merola - Senza togliere nulla ai prodotti della nostra terra e alla cucina tradizionale, abbiamo constatato che i consumatori, in particolare le nuove generazioni ma non solo, sono più curiosi e attenti a nuovi modelli. E anche le cucine domestiche sono diventate ormai luoghi di sperimentazione di piatti esotici”.

Tendenza, questa, confermata in parte anche dalla recente indagine “Gli italiani e il cibo” realizzata lo scorso anno in occasione dell’ottava edizione dell’International Forum on Food and Nutrition. Dallo studio risulta che circa il 20% degli italiani mostra curiosità verso le cucine etniche, in particolare quella giapponese e cinese, seguite dalla cucina sudamericana e indiana.

L’indagine dimostra, inoltre, il “peso” economico che il cibo etnico ha sul mercato globale: circa 3 miliardi di euro, destinato ad aumentare nel giro di pochi anni, a fronte di un valore complessivo di 321 miliardi.

Adhoc è il cash&carry riservato ai professionisti del settore HO.RE.CA. Con un posizionamento di prodotti e servizi focalizzati su qualità e convenienza, Adhoc dal 2004 è presente in Campania con 5 punti vendita. Più di 10.000 referenze per il settore alimentare con un’attenzione particolare alle specificità territoriali. Un assortimento completo che rappresenta le realtà locali e nazionali, con uno sguardo alle tendenze globali, costruito sulle esigenze dei clienti, con prezzi Adhoc, promozioni imbattibili e tante altre opportunità su misura per risparmiare con semplicità tutto l’anno.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani è oggi una realtà di punta della DO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Multicedi srl detiene una quota di mercato che supera il 18% e, nel 2016, ha registrato un fatturato di circa 800.000.000 di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Dodecà, SuperRisparmioso, Adhoc Cash&Carry, Sebon e Ayoka. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 1.450 pdv a varie insegne coinvolti. Multicedi srl porta con sé, oltre al marchio Decò di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè.