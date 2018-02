Ecco la neve

(Foto Fotogramma)

Torna l'inverno con la I maiuscola. Le prossime ore saranno contraddistinte da diffuso maltempo con piogge e nevicate, fino a bassa quota al Nord. Ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com

OGGI - Al Nord previste molte nubi con deboli fenomeni sparsi al Nordovest, Lombardia ed Emilia Romagna, nevosi a tratti al piano in Piemonte. Maggiori aperture al Nordest. Temperature stabili, massime tra 4 e 8. Al Centro brutto tempo con piogge e rovesci, nevicate in Appennino oltre i 900-1300m. Temporanee aperture in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 7 e 12. Al Sud piogge e rovesci su Sicilia e Campania, al mattino deboli anche in Puglia, nubi irregolari ma clima asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 13 e 16.

DOMANI - Al Nord nubi e piogge sparse su est Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con neve dai 700m, in attenuazione in serata. Ampie schiarite al Nordovest. Temperature in ascesa, massime tra 7 e 11. Al Centro maltempo con piogge e rovesci, neve in Appennino mediamente dai 1000m. Migliora in serata da ovest. Temperature in calo, massime tra 5 e 10. Al Sud: instabilita diffusa con rovesci e temporali sui settori tirrenici, maggiore variabilità a est, neve in calo fino a 1100m. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 14.