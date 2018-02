Luca Traini resta in carcere

Resta in carcere Luca Traini, protagonista sabato scorso del raid xenofobo nel centro di Macerata. "L'arresto è stato convalidato", spiega il suo legale, l'avvocato Giancarlo Giulianelli dopo l'udienza di convalida. L'accusa contestata è quella di strage aggravata, mentre il reato di tentato omicidio plurimo non è stato ammesso dal gip che lo ha ritenuto assorbito nell'altra fattispecie. Durante l'interrogatorio di garanzia Luca Traini si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip. In seguito, invece, Traini, assistito dal legale Giulianelli, ha parlato davanti al pubblico ministero confermando le sue precedenti dichiarazioni.