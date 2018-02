Vinti 500mila euro al Mega Miliardario

Foto Adnkronos

La fortuna è passata per il Lazio. Colpo fortunato in Ciociaria, a Castro dei Volsci in provincia di Frosinone, dove è stata realizzata una vincita di 500mila euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci 'Mega Miliardario'. Il biglietto baciato dalla Fortuna è stato acquistato nel punto vendita della signroa Paola Neri, in Piazza IV Novembre al civico numero 9. Nel 2017 Gratta e Vinci ha distribuito nel Lazio vincite per circa 800 milioni di euro.