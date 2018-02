Esplode azienda chimica: operai feriti

Sette feriti di cui tre gravi. E' il bilancio dell'esplosione di un serbatoio dell'azienda chimica Ecosfera di Bulgarogrosso, nel comasco, specializzata nel trattamento di rifiuti industriali. E' accaduto intorno alle 14. Al momento dello scoppio dell'incendio c'erano 33 persone.

Oltre a quelli più gravi, ci sono altri sei feriti in codice giallo portati negli stessi ospedali e alcuni codici verdi in fase di valutazione.

Sul posto è stato necessario l'utilizzo di un elisoccorso per il trasporto di un ferito grave a Varese e di un altro a Lecco.

Diverse famiglie sono state evacuate dalle case più vicine all'azienda, anche per i timori legati all'ampia nube nera provocata dall'incendio. Ma in una nota, pubblicata sul sito del comune di Bulgarograsso, l'azienda regionale per la protezione ambientale fa sapere che "A seguito delle rilevazioni da parte dei tecnici di Arpa Lombardia si comunica che al momento non ci sono sostanze tossiche disperse in atmosfera".