Palermo, sequestro da un milione a imprenditore Rappa

Il quadro sequestrato

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo e "dopo articolate indagini", i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal Gip del locale Tribunale, nei confronti di Vincenzo Corrado Rappa e di Walter Virga, avente ad oggetto beni mobili e immobili per un importo, per ciascuno dei due, di oltre 1 milione di euro, nonché un dipinto del pittore palermitano Francesco Lo Iacono del valore di quasi 95 mila euro. In particolare, a Virga sono stati sequestrati euro 71 mila fra disponibilità su conti correnti e polizze assicurative, nonché due immobili del valore complessivo stimato di circa 370 mila euro. A Rappa, oltre al dipinto di Lo Iacono, è stato sequestrato un appartamento di oltre 400 mq, vincolato fino a concorrenza di 1 milione di euro.

Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle palermitane hanno consentito di accertare che Walter Virga - amministratore giudiziario dei compendi aziendali del “Gruppo Rappa”, sottoposti a misura di prevenzione – e Vincenzo Corrado Rappa - destinatario della proposta per l’applicazione di detta misura di prevenzione - "si sono appropriati, in concorso tra loro, della somma complessiva di 1.027.987 euro - dicono le Fiamme gialle - sottraendola dalle casse della “Nuova Sport Car S.p.a.”. Ciò è avvenuto mediante l’indebita compensazione, disposta da Virga senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice delegato, di un debito pari a circa 564.500 euro di Rappa nei confronti della Nuova Sport Car S.p.a. - derivante da somme da questi in precedenza prelevate dalle casse della società in assenza di valido titolo causale - con crediti asseritamente vantati da Rappa nei confronti della medesima società a titolo di compenso per il ruolo di amministratore unico, nonché mediante il versamento, in suo favore, delle relative ritenute fiscali, per un ammontare di circa 473.700 euro".

Dalle indagini della Guardia di Finanza è inoltre emerso che Vincenzo Corrado Rappa ha sottratto dai beni della “Nuova Sport Car S.p.a.” anche un dipinto del pittore palermitano Francesco Lo Iacono, olio su tela “Palermo e Monte Pellegrino”, acquistato dalla casa d’aste Sotheby’s per una valore di circa 95.000 euro. Per queste vicende Virga e Rappa sono indagati, in concorso tra loro, per il delitto di peculato, nonché, quest’ultimo, anche per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.