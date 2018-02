Ratzinger, lettera choc

Il Papa emerito Benedetto XVI (Fotogramma)

Poche righe, indirizzate al giornalista del 'Corriere della Sera' Massimo Franco, per dire che si trova "nel lento scemare delle forze fisiche" e che è "interiormente in pellegrinaggio verso Casa". A cinque anni dalle dimissioni, il Papa emerito Benedetto XVI ha scritto una breve lettera al quotidiano nel quale risponde ai lettori che chiedevano notizie sulle sue condizioni.

"Caro Dott. Franco - si legge nella missiva - mi ha commosso che tanti lettori del suo giornale desiderino sapere come trascorro quest'ultimo periodo della mia vita. Posso solo dire a riguardo che, nel lento scemare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio verso Casa. E' una grande grazia per me essere circondato, in quest'ultimo pezzo, di strada a volte un po' faticoso da un amore e da una bontà tali che non avrei potuto immaginare".

"In questo senso - conclude Ratzinger - considero anche la domanda dei Suoi lettori come accompagnamento per un tratto. Per questo non posso far altro che ringraziare, nell'assicurare da parte mia a voi tutti la mia preghiera".