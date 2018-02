Arrivano i gelati Kinder

(da Twitter)

I gelati Kinder diventano realtà. Annunciati lo scorso ottobre dalla Ferrero, grazie ad un accordo di collaborazione con Unilever (LEGGI), la dolce novità è quasi pronta per essere addentata.

Chi potrà godere della gamma di gelati (le cui ricette sono state create dalla Ferrero, proprietaria della Kinder) sarà chi vive - o chi si trova a passare qualche giorno - in Francia, Germania, Svizzera o Austria.

Al momento, secondo quanto riporta 'BFMTv.com' - che ha contattato l'azienda - non è ancora nota la data del lancio ma, secondo 'Les Échos', potrebbe essere aprile 2018.

I golosi italiani, quindi, non possono far altro che attendere ma intanto possono anche farsi venire l'acquolina in bocca con le prime immagini che arrivano dai social network e che immortalano il 'Kinder Bueno Ice Cream' o il 'Kinder Ice Cream Stik'. Perché, si sa, gli occhi sono più grandi dello stomaco.

Ils ont de la chance à Berlin wesh :0 une glace kinder Bueno. pic.twitter.com/8xKmApzIXl — LauRa #PNL- QLF (@LMPnl) 7 febbraio 2018

