Pasto in mensa, 35 bimbi intossicati a scuola

Foto di repertorio (Fotogramma)

Trentacinque bambini, alunni dell'Istituto comprensivo Pitrè Manzoni di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, sarebbero rimasti intossicati dopo aver consumato pasti in mensa. La stessa cosa sarebbe accaduta ad alcuni militari della caserma dell'esercito Giannettino di Trapani che, con la scuola, condividerebbero la ditta fornitrice di pasti. A renderlo noto è il Codacons che chiede "controlli a tappeto su tutte le mense della Sicilia che riforniscono scuole, caserme e ospedali".

"Ancora una volta si profilano all’orizzonte possibili problemi legati alle mense delle strutture pubbliche - afferma il segretario nazionale Codacons Francesco Tanasi - Già in passato in Italia si sono registrati illeciti in tale settore, attraverso frodi e sofisticazioni alimentari che hanno messo a repentaglio la salute di studenti e cittadini. Proprio per questo, in attesa che le indagini dei Nas accertino le responsabilità dell’ultimo episodio, chiediamo di svolgere controlli a tappeto presso le mense e le ditte che le riforniscono, allo scopo di accertare la qualità del cibo servito e il rispetto delle norme igienico-sanitarie".

L'azienda sanitaria provinciale di Trapani avvierà un'ispezione nella ditta che fornisce i pasti all'Istituto. "Oggi è arrivata la segnalazione da parte del sindaco di Buseto Palizzolo al Dipartimento prevenzione dell'Asp su un imprecisato numero di alunni del locale istituto comprensivo affetti da sospetta tossinfezione alimentare - spiegano dall'azienda - e quindi il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) questo pomeriggio farà un'ispezione alla ditta per i campionamenti. Al momento, comunque, al Reparto di pediatria dell'ospedale S.Antonio Abate non vi sono ricoverati bambini con tale patologia, ma solo per forme influenzali virali".

Eventuali provvedimenti saranno presi dal Dipartimento solo dopo l'esito degli esami del laboratorio d'igiene pubblica che saranno inviati anche all'autorità giudiziaria. Già ieri il Sian, insieme ai Nas, aveva effettuato dei campionamenti sugli alimenti prodotti nella ditta che fornisce i pasti alla caserma dell'esercito Giannettino di Trapani, dopo la segnalazioni di alcuni casi di intossicazione di militari da parte del Pronto soccorso del S.Antonio Abate.