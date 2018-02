'Taxi dell'amore' scoperto sulla Salaria

Accompagnava una ragazza romena di 30 anni lungo via Salaria, dove si prostituiva. Il 'taxi dell'amore' è stato scoperto dai carabinieri della aliquota operativa della compagnia Roma Cassia che hanno arrestato un romeno di 40 anni con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione. Ieri pomeriggio, i carabinieri hanno riscontrato che, nuovamente, il 40enne, dopo essere andato a prendere la donna a casa, la faceva scendere in via Salaria all'incrocio con via riva del Fiume e sono intervenuti, bloccandolo prima che si allontanasse. L’arrestato è stato portato in carcere a “Regina Coeli”, come disposto dall’autorità giudiziaria.