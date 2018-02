Ghanese cerca ragazza che l'ha soccorso

Foto dal post del Gruppo umana solidarietà (Gus)

Vuole ringraziarla e per questo la sta cercando. Wilson Kofi, un ragazzo ghanese ferito nel raid razzista di Macerata, cerca con un appello su Facebook tramite il Gruppo umana solidarietà (Gus), la giovane "che l'ha soccorso immediatamente, l'ha protetto e gli ripeteva in continuazione 'stai tranquillo, ci sono qua io'". "Kofi ricorda solo quella voce, quelle parole e poco altro di quei frangenti" si legge sull'appello lanciato sulla pagina del Gus. "Ora vorrebbe incontrarla, per ringraziarla e per stringerla in un abbraccio - scrivono -. Aiutateci a metterci in contatto con lei, che rappresenta lo spirito accogliente di questa città".