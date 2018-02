Musumeci incontra arcivescovo Palermo: "Cominciare dagli ultimi"

L'incontro tra Musumeci e mons. Lorefice

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nella sede dell’arcivescovado. Nel corso del cordiale colloquio, il governatore ha illustrato gli interventi che la Regione sta attivando per rimettere in moto l’economia dell’Isola, nella quale, ormai, i livelli di indigenza hanno raggiunto percentuali allarmanti.

“Concordo con l’arcivescovo - afferma il presidente - quando dice che dobbiamo cominciare dagli ultimi, dalle periferie. In questa fase di avvio della legislatura, stiamo dando priorità, all’utilizzo di tutte quelle risorse, inspiegabilmente non spese, che possono servire a ridare ossigeno alle piccole e medie imprese e favorire, quindi, l’inclusione socio-lavorativa per migliaia di disoccupati”.