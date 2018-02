Pamela, nigeriani sotto torchio

(Da Facebook)

In relazione alla morte di Pamela Mastropietro, "sono in corso e si protrarranno per l’intera giornata audizioni e chiarimenti di più soggetti di nazionalità nigeriana". Lo precisa la procura di Macerata in una nota in cui sottolinea che "non sono stati effettuati fermi".

Questa mattina un nigeriano è stato bloccato alla Stazione Centrale di Milano dai carabinieri del capoluogo lombardo su indicazione dei colleghi di Macerata che indagano sulla morte della ragazza. L'uomo, dopo essere stato identificato, è al momento in corso di trasferimento nella città marchigiana, ma non è in stato di fermo.